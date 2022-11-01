«МЮ» может отпустить Дало в «Барселону», если подпишет Ааронса

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало, однако английский клуб не спешит расставаться со своим футболистом. Манкунианцы могут отпустить 23-летнего футболиста в Испанию, если подпишут Максимилиана Ааронса из «Норвича». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что футболист, чей контракт с английской командой истекает в конце сезона, входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. С октября 2020-го по июнь 2021-го португалец играл на правах аренды за «Милан». Начинал свою карьеру футболист в «Порту».



В нынешнем сезоне Диогу Дало в 17 матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы забил гол и отдал две результативные передачи.

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