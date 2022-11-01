Аллегри — самый высокооплачиваемый тренер Серии А. В тройке — Моуринью и Индзаги

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ежегодно получает € 9 млн. Он самый высокооплачиваемый наставник в чемпионате Италии. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмьери в «Твиттере».
Самые высокооплачиваемые тренеры в Серии А:
1) Массимилиано Аллегри («Ювентус») — € 9 млн
2) Жозе Моуринью («Рома») — € 7 млн
3) Симоне Индзаги («Интер») — €4 млн
4) Стефано Пиоли («Милан») — €3,5 млн
55-летний Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Он вернулся в команду в мае 2021 года. Сейчас «Ювентус» с 22 очками в 12 турах чемпионата Италии занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре команда сыграет с «Интером» дома, но до этого также проведёт домашний матч в Лиге чемпионов с «ПСЖ».
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