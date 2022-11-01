Президент «Оренбурга»: ожидал, что результат первого круга будет хуже. Рад, что ошибся
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил результаты своей команды по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Напомним, оренбуржцы набрали 22 очка в 15 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
«Наверное, я ожидал, что после первого круга чемпионата результат будет чуть хуже. Рад, что ошибся! Сейчас у нас 22 очка — я рассчитывал на 17–18 очков после 15 туров. Результат превзошёл ожидания.
У нас на старте чемпионата пришло много игроков. Предполагали, что у иностранцев процесс адаптации будет проходить дольше. К радости, ребята нашли взаимосвязь достаточно быстро», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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