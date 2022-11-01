Аллегри: неспособность «Ювентуса» быть наравне с лучшими командами Европы удручает

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» высказался о ситуации в команде.
«Наша неспособность быть наравне с лучшими командами Европы удручает, но сейчас необходимо сосредоточиться на предстоящих встречах: сначала «ПСЖ», затем матчи Серии А. Сейчас молодые игроки крайне важны, потому что они дают команде энергию и свежесть. Мы фокусируем внимание на них, потому что они были очень хороши в матче с «Лечче» и их хорошо поддерживали более опытные футболисты», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «ПСЖ» состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.
- 1 ноября 2022
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