В «Факеле» заявили, что остались недовольны результатами команды в первом круге РПЛ
Поделиться
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал выступление воронежской команды в первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Конечно, мы недовольны результатом. Хотелось бы больше очков набрать в первом круге. Надеюсь, наберём их во втором.
Девять ничьих, одна победа, чего не хватает? Побед, чего ещё может не хватать! Если бы было четыре-пять побед, было бы легче. Во втором круге приложим максимум усилий, чтобы выйти из зоны стыковых матчей и закрепиться в середине таблицы», – сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Факел» в 15 матчах набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — «Зенит» (39).
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:42
-
18:34
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:06
-
18:03
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:27
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
16:56
-
16:48
-
16:46
-
16:44
-
16:40
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:12
-
16:08
-
16:00
-
15:53
-
15:39
-
15:33
-
15:28
-
15:21
Партнерский контент