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В «Факеле» заявили, что остались недовольны результатами команды в первом круге РПЛ

В «Факеле» заявили, что остались недовольны результатами команды в первом круге РПЛ
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал выступление воронежской команды в первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, мы недовольны результатом. Хотелось бы больше очков набрать в первом круге. Надеюсь, наберём их во втором.

Девять ничьих, одна победа, чего не хватает? Побед, чего ещё может не хватать! Если бы было четыре-пять побед, было бы легче. Во втором круге приложим максимум усилий, чтобы выйти из зоны стыковых матчей и закрепиться в середине таблицы», – сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Факел» в 15 матчах набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — «Зенит» (39).

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