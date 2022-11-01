Арбитр Федотов считает, что в матче «Оренбург» — «Факел» нужно было удалить двух игроков

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Факелом».



«Кукуляк на 35-й минуте не показал жёлтую карточку игроку «Оренбургу» Сивакову и спустя минуту вновь его не наказал. Этот футболист должен был быть удалён с поля за две жёлтые.



На 50-й минуте произошёл один из ключевых моментов. Тут виноват не Кукуляк, а первый помощник Елеференко, который не разобрался в эпизоде. Многие говорят, что гол «Оренбурга» был уже после свистка, но по трансляции этого не видно. Я верю своим глазам: футболисты «Факела» не слышали никакого свистка и пытались спасти ворота. Для меня это неверно отменённый гол и ошибка помощника. Но на оценку Кукуляка это никак не влияет.



На 67-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру. А на 69-й — красную футболисту «Факела», который, не пытаясь сыграть в мяч, попал прямой ногой и шипами в икроножную мышцу соперника.



В концовке матча Кукуляк не назначил 11-метровый удар в ворота «Факела» и исправился только после вмешательства VAR. Он находился в хорошей позиции, но не разобрался. Видимо, посчитал, что защитник сыграл в мяч. Для арбитра РПЛ это не тяжёлый момент», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.