Иньеста высказался о роли Левандовского в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о форварде каталонцев Роберте Левандовском, который перешёл в испанский клуб из «Баварии» в минувшее трансферное окно.
«Он эффектный футболист. Мы уже знали о нём. Кроме того что Левандовский забивает много голов, эти мячи красивы, хорошо исполнены технически или задействуют физические качества Роберта. Это тот игрок, который должен играть в «Барселоне» ключевую роль – не только из-за его голевых способностей, но и из-за того, что он должен передать юным игрокам команды и другим людям», — приводит слова Иньесты AS.
В текущем сезоне польский форвард провёл за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Топ комбинаций и голевых передач 12-го тура тура Ла Лиги
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