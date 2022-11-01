Тренер «Бешикташа»: мы пока не нашли общий язык с Деле Алли

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш оценил выступление нападающего турецкого клуба Деле Алли в Суперлиге.

«Сначала я не мог повлиять на игроков, теперь я могу легко достучаться до них, но мы пока не нашли общий язык с Деле Алли. Давайте не будем обсуждать его как футболиста. Скажу только, что ожидаю от него большей эффективности», — цитирует Гюнеша Daily Mail.

В прошлом сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» занял шестое место и не попал в еврокубки. После 12 туров нового сезона Суперлиги команда набрала 22 очка. Алли принял участие в семи из 12 матчей турецкого чемпионата. В них он отметился одним голом и не записал на свой счёт результативных передач.

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