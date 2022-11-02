Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд мог перейти в «Эвертон» за £ 2 млн. Об этом рассказал бывший игрок и тренер «ирисок» Данкан Фергюсон.
«Какой же феноменальный игрок Эрлинг Холанд! Он невероятен, не так ли? Хотите верьте, хотите нет, но он мог стать игроком «Эвертона». Его отец привёл его в клуб, но они так и не подписали с ним контракт.
Он появился в «Эвертоне» в 15 или 16 лет, команда, за которую он тогда выступал, «Брюне», хотела за него около £ 2 млн, но «ириски» не захотели его покупать. В то время «Эвертон» не думал, что это правильный шаг», — сказал Фергюсон в подкасте No Tippy Tappy Football.
В «Манчестер Сити» Холанд перешёл в минувшее трансферное окно из дортмундской «Боруссии» за £ 51 млн. За «горожан» в текущем сезоне норвежец провёл 16 матчей во всех турнирах, забив 22 гола и отдав три результативные передачи.
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