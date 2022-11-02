«Бавария» намерена продлить контракт с Шупо-Мотингом. У него 8+3 в 13 матчах

В «Баварии» намерены сохранить 33-летнего камерунского нападающего Эрика Шупо-Мотинга, который демонстрирует высокую результативность в текущем сезоне. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, новый контракт Шупо-Мотинга будет обсуждаться в ближайшие месяцы. Он является едва ли не ключевым игроком Нагельсмана, а в прошедшей игре 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (2:0) он отметился забитым мячом.
Всего в нынешнем сезоне Шупо-Мотинг принял участие в 13 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он стал игроком немецкого клуба в октябре 2020 года, перейдя на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен». Его действующий контракт истекает уже летом.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе.
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