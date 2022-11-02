«Рейнджерс» обновил антирекорд ЛЧ, проиграв все матчи в группе с разницей мячей 2:22

Шотландский «Рейнджерс» обновил антирекорд Лиги чемпионов, уступив в каждом из шести матчей группового этапа в текущем сезоне с худшей разницей забитых и пропущенных мячей в истории турнира – «-20» (2:22). Об этом сообщает Opta Joe в «Твиттере».
Прошлый антирекорд, установленный в сезоне-2011/2012, принадлежал загребскому «Динамо». Тогда хорватский клуб пропустил также 22 мяча, но забил на один больше – три гола, показав разницу «-19».
Напомним, в заключительном матче групповой стадии подопечные Джованни ван Бронкхорста на домашнем поле уступили нидерландскому «Аяксу» (0:2). В квартете А с «Наполи» (16) и «Ливерпулем» (15), «Рейнджерс» стал последней командой в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
Драка фанатов «Рейнджерс» и «Айнтрахта» перед финалом ЛЕ.
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