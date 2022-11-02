Расписание матчей Лиги чемпионов 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, состоится второй игровой день 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 2 ноября:

20:45 мск. «Реал» (Испания) — «Селтик» (Шотландия);

20:45 мск. «Шахтёр» (Украина) — «РБ Лейпциг» (Германия);

23:00 мск. «Милан» (Италия) — «РБ Зальцбург» (Австрия);

23:00 мск. «Манчестер Сити» (Англия) — «Севилья» (Испания);

23:00 мск. «Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Бенфика» (Португалия);

23:00 мск. «Челси» (Англия) — «Динамо» Загреб (Хорватия);

23:00 мск. «Ювентус» (Италия) — «ПСЖ» (Франция);

23:00 мск. «Копенгаген» (Дания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 клуба. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.