Тебас: Месси и Роналду? Ла Лига продолжает оставаться на высшем уровне и без них

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможное возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Думаю, Месси скучает не только по Ла Лиге, но и по футболу в принципе, потому что французская лига такая, какая она есть, не так ли? В «ПСЖ» за ним следят гораздо меньше, чем когда он был в «Барселоне». Будем надеяться, что он проведёт отличный чемпионат мира, потому что там мы сможем увидеть его снова. Я не вижу, чтобы просмотры игры «ПСЖ» с «Нантом» были сопоставимы с теми, которые были у любого матча «Барселоны» в Ла Лиге. Не знаю, вернётся ли он, это будет зависеть от него, надеюсь на это, потому что это будет полезно и для него. Если он вернётся в испанский футбол, в команду, которая является для него родной. Я считаю, это была ошибка с его стороны. Если бы он не покинул „Барселону», это помогло бы ему сохранить преемственность и связь брендов Месси — «Барселона».

Криштиану Роналду? Они с Месси ушли, а Ла Лига продолжает оставаться на высшем уровне, не так ли?» — приводит слова Тебаса Ole.

Месси покинул «Барселону» и испанский чемпионат в 2021 году, перейдя в «ПСЖ». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Ранее появилась информация, что аргентинец может перейти в «Интер Майами» из МЛС.

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