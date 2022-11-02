Футболистка «Локомотива» Галай: в ступоре, когда спрашивают, зачем я играю в футбол
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Защитница «Локомотива» Мария Галай в своей авторской колонке рассказала о неуместных вопросах футболисткам и своей реакции на них.
«Я сталкивалась с вопросами о том, зачем я занимаюсь футболом, почему я выбрала «неженственный» и травмоопасный вид спорта. Меня он очень удивляет, как вообще такое можно спрашивать? Это моё желание. Это то же самое, что спросить, зачем человек работает на заводе, чистит зубы, ходит в магазин за продуктами или вообще занимается каким-либо делом. Я нахожусь в ступоре, когда вижу такие вопросы. Потому что я хочу, я люблю, мне нравится играть в футбол, это моя профессия», — написала Галай в своей авторской колонке.
Галай выступает за «Локомотив» с 2021 года. С 2017 года футболистка вызывается в сборную России.
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