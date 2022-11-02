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Златан Ибрагимович рассказал о худшем воспоминании в карьере

Златан Ибрагимович рассказал о худшем воспоминании в карьере
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о худшем моменте в профессиональной карьере.

«Худшее воспоминание в карьере — это «Барселона». Но дело не в футболе. Там мне пришлось слишком много думать. Да, я разочаровал самого себя, делал всё по-другому. Я дважды думал, прежде чем действовать, и разочаровал себя. Там я потерял свою идентичность. Позже я вновь её обрёл, и это позволило мне покорить мир», — приводит слова Ибрагимовича Canal+.

Напомним, Ибрагимович выступал в составе «Барселоны» с 2009 по 2011 год. Вместе с каталонским клубом форвард стал чемпионом Испании (сезон-2009/2010), обладателем Суперкубка страны (2009, 2010) и Суперкубка УЕФА (2009), а также выиграл клубный чемпионат мира (2009).

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