Златан Ибрагимович рассказал о худшем воспоминании в карьере
Поделиться
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о худшем моменте в профессиональной карьере.
«Худшее воспоминание в карьере — это «Барселона». Но дело не в футболе. Там мне пришлось слишком много думать. Да, я разочаровал самого себя, делал всё по-другому. Я дважды думал, прежде чем действовать, и разочаровал себя. Там я потерял свою идентичность. Позже я вновь её обрёл, и это позволило мне покорить мир», — приводит слова Ибрагимовича Canal+.
Напомним, Ибрагимович выступал в составе «Барселоны» с 2009 по 2011 год. Вместе с каталонским клубом форвард стал чемпионом Испании (сезон-2009/2010), обладателем Суперкубка страны (2009, 2010) и Суперкубка УЕФА (2009), а также выиграл клубный чемпионат мира (2009).
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:46
-
16:36
-
16:36
-
16:32
-
16:21
-
16:14
-
16:07
-
16:06
-
15:51
-
15:37
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
15:07
-
15:05
-
14:48
-
14:40
-
14:35
-
14:31
-
14:10
-
14:05
-
13:57
-
13:50
-
13:48
-
13:45
-
13:37
Партнерский контент