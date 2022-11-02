Глава Ла Лиги Тебас: надеюсь, Месси вернётся в «Барселону»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас вновь прокомментировал уход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны» и выразил надежду, что звёздный футболист однажды вернётся в каталонский клуб.
«Я не знаю, сможет ли Месси ещё раз выступить в футболке «Барселоны», это будет зависеть от него. Надеюсь, он вернётся. Прежде всего, для него было бы хорошо вернуться в испанский футбол, особенно в команду, которая всегда была домом, в которой он родился как футболист. Я думаю, что для него в том числе было ошибкой разорвать этот тесный долгосрочный союз с командой, который был выгоден как для самого Месси, так и для «Барселоны», — приводит слова Тебаса издание Mundo Deportivo.
Напомним, Месси ушёл из «Барселоны» летом 2021-го, пополнив состав французского «ПСЖ». Контракт аргентинца с парижским клубом истекает в конце сезона-2022/2023, в связи с чем появляются сообщения о вероятном возвращении Лионеля к сине-гранатовым.
Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»:
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