«Сельта» уволила Эдуардо Коудета с поста главного тренера

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Коудет покинул пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На протяжении своей карьеры он возглавлял аргентинские «Росарио Сентраль» и «Расинг», мексиканский «Тихуана» и бразильский «Интернасьонал». Он доводил «Росарио Сентраль» до финала Кубка Аргентины, а «Расинг» привёл к чемпионству в стране.

После 12 туров туров «Сельта» занимает 16-е место в Ла Лиге. Команда набрала 11 очков. Лидирует в национальном первенстве «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 32 очка. «Барселона» (31) — на втором месте.

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