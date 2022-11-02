«Сельта» уволила Эдуардо Коудета с поста главного тренера
Поделиться
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Коудет покинул пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.
На протяжении своей карьеры он возглавлял аргентинские «Росарио Сентраль» и «Расинг», мексиканский «Тихуана» и бразильский «Интернасьонал». Он доводил «Росарио Сентраль» до финала Кубка Аргентины, а «Расинг» привёл к чемпионству в стране.
После 12 туров туров «Сельта» занимает 16-е место в Ла Лиге. Команда набрала 11 очков. Лидирует в национальном первенстве «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 32 очка. «Барселона» (31) — на втором месте.
«Альмерия» обыграла «Сельту», Вейга забил сумасшедший гол:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:35
-
18:31
-
18:30
-
18:17
-
18:06
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:46
-
16:36
-
16:36
-
16:32
-
16:21
-
16:14
-
16:07
-
16:06
-
15:51
-
15:37
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
15:07
-
15:05
-
14:48
Партнерский контент