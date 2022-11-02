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Состав «Ред Булл Зальцбург» на матч с «Миланом» — второй по молодости в истории ЛЧ

Состав «Ред Булл Зальцбург» на матч с «Миланом» — второй по молодости в истории ЛЧ
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Состав «Ред Булл Зальцбург» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» — самый молодой в турнире с 2009 года.

Средний возраст стартовых 11 футболистов составляет 21 год и 226 дней. Это второй по молодости стартовый состав в истории Лиги чемпионов после «Арсенала», который 9 декабря 2009 года на игру с «Олимпиакосом» (0:1) выставил состав, средний возраст которого составил 21 год и 215 дней.

Напомним, после пяти матчей «Зальцбург» занимает третье место в турнирной таблице группы Е, набрав шесть очков. «Милан» — на второй строчке с семью очками. В заключительном матче группы команды очно решают судьбу путёвки в плей-офф.

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