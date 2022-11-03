Карло Анчелотти: теперь у моих игроков больше уверенности

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в игре 6-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:1).
«Теперь у моих игроков больше уверенности. Вальверде — просто особенный спортсмен. В этом сезоне количество его голов радикально увеличилось. Винисиус научился лучше двигаться, когда у него нет мяча. Когда нам приходилось играть без Бензема, мы начинали находить лучшие способы справиться без него. Я думал, что моя команда была сконцентрирована, мы вышли с таким настроем, что не хотели заработать новых проблем и хотели чувствовать себя хорошо от того, как мы играли», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.
Мадридцы заняли первое место в группе. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. Шотландский клуб набрал два очка и вылетел из еврокубков.
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