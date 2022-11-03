«Милан» разгромил дома «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Милан» одержал победу над «Ред Булл Зальцбург» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.
На 14-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Оливье Жиру, которому ассистировал Сандро Тонали. На 46-й минуте удвоил преимущество «Милана» боснийский полузащитник Раде Крунич, голевой пас на счету Жиру. Через 11 минут всё тот же Жиру сделал счёт разгромным. В концовке встречи окончательный счёт установил Жуниор Мессьяс, которому также ассистировал Жиру.
«Милан» занял второе место в турнирной таблице группы Е, набрав 10 очков за шесть встреч. Команда Стефано Пиоли сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» завершил групповой этап на третьей строчке, заработав шесть очков. Австрийская команда примет участие в плей-офф Лиги Европы.
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