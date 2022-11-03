Видеообзор выездной победы «ПСЖ» над «Ювентусом»

Сегодня, 3 ноября, французский «ПСЖ» одержал победу над итальянским «Ювентусом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:1. Матч прошёл в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус».

Видеообзор матча:

Счёт в игре на 13-й минуте открыл французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, которому голевой пас отдал Лионель Месси. Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте благодаря усилиям защитника Леонардо Бонуччи.



Снова вывел вперёд парижан на 69-й минуте вышедший на замену португальский защитник Нуну Мендеш.



«ПСЖ» занял второе место в турнирной таблице группы Н, набрав 14 баллов за шесть встреч. «Бенфика» обошла парижан за счёт большего количества голов в выездных встречах. Подопечные Кристофа Галтье сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» завершил групповой этап на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы.