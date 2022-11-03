«Утопия и дно». Кузнецов — о ситуации в «Химках»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийную команду 2DROTS, высказался о ситуации в «Локомотиве» и «Химках». Специалист объяснил, какой тренер нужен железнодорожникам, а также охарактеризовал ситуацию в подмосковном клубе словами «Утопия и дно».

«Что с «Локомотивом»? Не знаю, что с ними будет. Нужна перезагрузка. Будет новый тренер. Нужны качественные футболисты. Вспомните игру с «Торпедо», где соперник играл лучше. Просто мрак.

Какой тренер нужен «Локомотиву»? Такой, как Сёмин. Как Николич. С ними был результат. Вроде и неброский футбол, но были трофеи. Не понимаю, как смогли задурить руководителя «Локомотива», чтобы пригласить немцев.

Гогниев вёл себя на матче «Химок» с «Динамо» как в Медиалиге? А чего он орал-то, я не понял? Почему заменили Глушакова? Один он плохо играл? Не видел такого. Он лидер и капитан. Пусть посмотрит статистику. А на эмоциях убирать лидера и ведущего игрока неправильно. Пусть он лучше подумает о другом – кого ставит в состав. Речь о Садыгове? Конечно. Он ведь играет. Пусть объяснит, почему он играет, за какие заслуги. Если он качественный тренер, пусть объяснит, почему играет Садыгов. Он сильнее всех? Задайте эти вопросы.

Что происходит в «Химках»? Утопия и дно. Первая лига», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».