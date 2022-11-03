Грэм Поттер рассказал о травме Бена Чилуэлла

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о травме защитника Бена Чилуэлла, которую игрок получил в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (2:1).

«Это не здорово. Очевидно, когда он вот так тянется, это вызывает беспокойство, поэтому нам нужно его обследовать.



Думаю, это удар для нас в позитивный вечер — не очень приятное зрелище. Так что скрестим пальцы, чтобы, когда он пройдёт обследование, это было не так плохо. На данный момент мы разочарованы.



Я думаю, можно сказать, что есть опасения, что он не будет в порядке к чемпионату мира. Я не хочу добавлять что-то ещё, но, очевидно, когда игрок тянется так, как он это сделал, то это никогда не бывает приятным. Он просто что-то почувствовал, когда уходил, и это нехорошо», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

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