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Фото: Нкунку надул шарик после гола в ворота «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов

Фото: Нкунку надул шарик после гола в ворота «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов
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Французский полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку оригинально отпраздновал свой забитый мяч в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота донецкого «Шахтёра» (4:0).

После того как Нкунку открыл счёт в матче уже на 10-й минуте, он достал спрятанный в гетрах красный воздушный шарик и надул его перед камерами. Француз обещал отпраздновать таким способом забитый мяч своему сыну. Этот гол стал для него третьим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Всего в текущем сезоне 24-летний Нкунку сыграл в 20 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи. По слухам, полузащитник может стать игроком лондонского «Челси» уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

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