Фото: Нкунку надул шарик после гола в ворота «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов
Поделиться
Французский полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку оригинально отпраздновал свой забитый мяч в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота донецкого «Шахтёра» (4:0).
После того как Нкунку открыл счёт в матче уже на 10-й минуте, он достал спрятанный в гетрах красный воздушный шарик и надул его перед камерами. Француз обещал отпраздновать таким способом забитый мяч своему сыну. Этот гол стал для него третьим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Всего в текущем сезоне 24-летний Нкунку сыграл в 20 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи. По слухам, полузащитник может стать игроком лондонского «Челси» уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
13:40
-
13:38
-
13:06
-
12:52
-
12:52
-
12:32
-
12:22
-
12:20
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:33
-
11:27
-
11:27
-
11:23
-
11:14
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:56
-
10:48
-
10:47
-
10:40
-
10:32
-
10:29
-
10:26
-
10:17
-
10:15
-
10:02
-
09:57
-
09:53
-
09:48
-
09:41
-
09:30
Партнерский контент