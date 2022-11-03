Вратарь «Шахтёра» Трубин: говорим Мудрику, что он уже в «Арсенале»

Вратарь донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин заявил, что его одноклубник полузащитник Михаил Мудрик готов к переходу в лондонский «Арсенал».

«Мне нравится, что Мудрик сосредоточен только на своей игре и на том, как играет команда. Болельщики на самом деле многого не видят. Никто не видит, что он делает за пределами футбольного поля. Все эти слухи о трансфере влияют на него только в положительном ключе, потому что ему нравится то, что он делает. И в команде мы можем сказать ему: «Ну что ж, ты уже в «Арсенале», удачи!» — приводит слова голкипера «Футбол 24».

Ранее представитель украинской команды подтвердил интерес к переходу Мудрика со стороны «Манчестер Сити» и «Арсенала». В текущем сезоне полузащитник сыграл в 13 матчах, в которых забил семь голов и сделал семь голевых передач.

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