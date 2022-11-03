Алдонин: будет престижно, если ЦСКА поступит предложение от «Аталанты» по Зайнутдинову
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Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал информацию об интересе итальянской «Аталанты» к полузащитнику армейцев Бактиёру Зайнутдинову.
«Будет престижно, если поступит предложение по Зайнутдинову от «Аталанты», сильной команды из сильного чемпионата, которая на протяжении нескольких лет участвовала в Лиге чемпионов. Думаю, в случае предложения клуб и игрок найдут совместное, чёткое, грамотное решение. У игрока одна карьера и другой путь её развития», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В текущем сезоне Бактиёр Зайнутдинов провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
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