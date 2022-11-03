Ибрагимович ответил на вопрос, поможет ли Гвардиола стать Холанду лучше

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде, а также ответил на вопрос, сможет ли главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сделать норвежца лучше.

«Мне он очень нравится, он очень умный игрок. Холанд не делает того, что ему не по силам. Он не идёт с мячом в обводку, а ждёт перед воротами, чтобы забить гол. Мне нравятся такие игроки, как Индзаги, Трезеге и Вьери. На самом деле, Холанд — это новая версия всех троих.

Сможет ли Гвардиола сделать Холанда лучше? Во многом это зависит от эго. Поможет ли оно вам быть кем-то большим, чем вы есть на самом деле, или же нет. Гвардиола не позволял этого ни мне, ни другим», — цитирует Ибрагимовича Sport.es.

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