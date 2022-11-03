Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович ответил на вопрос, поможет ли Гвардиола стать Холанду лучше

Ибрагимович ответил на вопрос, поможет ли Гвардиола стать Холанду лучше
Комментарии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде, а также ответил на вопрос, сможет ли главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сделать норвежца лучше.

«Мне он очень нравится, он очень умный игрок. Холанд не делает того, что ему не по силам. Он не идёт с мячом в обводку, а ждёт перед воротами, чтобы забить гол. Мне нравятся такие игроки, как Индзаги, Трезеге и Вьери. На самом деле, Холанд — это новая версия всех троих.

Сможет ли Гвардиола сделать Холанда лучше? Во многом это зависит от эго. Поможет ли оно вам быть кем-то большим, чем вы есть на самом деле, или же нет. Гвардиола не позволял этого ни мне, ни другим», — цитирует Ибрагимовича Sport.es.

Новость по теме
Холанд стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt, обогнав Мбаппе

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022