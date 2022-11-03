Аканджи признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в октябре по версии болельщиков
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Швейцарский защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи признан лучшим игроком в октябре по мнению болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Аканджи набрал 45% голосов, опередив голкипера Эдерсона, которого посчитали лучшим 37% фанатов. Третьим стал другой защитник «горожан» Натан Аке, за которого отдали голос 18%.
Напомним, по итогам августа и сентября лучшим футболистом «Манчестер Сити» признавался норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Стоит отметить, что и Холанд, и Аканджи ранее выступали за дортмундскую «Боруссию». Защитник провёл в текущем сезоне за «горожан» 10 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
Холанд впервые появился перед фанатами «Сити»
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