Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» отреагировали на попадание Сычевого в расширенный список сборной России

В «Оренбурге» отреагировали на попадание Сычевого в расширенный список сборной России
Комментарии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России форварда Владимира Сычевого на ноябрьский сбор. На этот период запланирована игра подопечных Валерия Карпина со сборной Таджикистана.

«Это достижение лично футболиста и достижение клуба. Мы будем гордиться, если Сычевой ещё возьмёт и будет играть. Я уверен, если ему доверят, то он проявит себя с самой лучшей стороны. Мотивация запредельная и форма очень хорошая.

Ещё сегодня Владимир был признан лучшим футболистом октября. Сами понимаете, забить шесть и ещё одна голевая передача! Два дубля топовым клубам: «Динамо» и ЦСКА — это говорит о многом», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Владимир Сычевой признан лучшим игроком РПЛ в октябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022