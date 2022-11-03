В «Оренбурге» отреагировали на попадание Сычевого в расширенный список сборной России
Поделиться
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России форварда Владимира Сычевого на ноябрьский сбор. На этот период запланирована игра подопечных Валерия Карпина со сборной Таджикистана.
«Это достижение лично футболиста и достижение клуба. Мы будем гордиться, если Сычевой ещё возьмёт и будет играть. Я уверен, если ему доверят, то он проявит себя с самой лучшей стороны. Мотивация запредельная и форма очень хорошая.
Ещё сегодня Владимир был признан лучшим футболистом октября. Сами понимаете, забить шесть и ещё одна голевая передача! Два дубля топовым клубам: «Динамо» и ЦСКА — это говорит о многом», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новость по темеВладимир Сычевой признан лучшим игроком РПЛ в октябре
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:16
-
20:14
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:51
-
19:39
-
19:38
-
19:24
-
19:18
-
19:07
-
18:56
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:50
Партнерский контент