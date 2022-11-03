В «Оренбурге» отреагировали на попадание Сычевого в расширенный список сборной России

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России форварда Владимира Сычевого на ноябрьский сбор. На этот период запланирована игра подопечных Валерия Карпина со сборной Таджикистана.



«Это достижение лично футболиста и достижение клуба. Мы будем гордиться, если Сычевой ещё возьмёт и будет играть. Я уверен, если ему доверят, то он проявит себя с самой лучшей стороны. Мотивация запредельная и форма очень хорошая.



Ещё сегодня Владимир был признан лучшим футболистом октября. Сами понимаете, забить шесть и ещё одна голевая передача! Два дубля топовым клубам: «Динамо» и ЦСКА — это говорит о многом», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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