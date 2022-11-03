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Защитник «Зальцбурга» установил рекорд Лиги чемпионов

Защитник «Зальцбурга» установил рекорд Лиги чемпионов
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Защитник австрийского «Зальцбурга» Максимилиан Вёбер установил рекорд Лиги чемпионов. В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 24-летний игрок вышел в стартовом составе своей команды на матч с «Миланом» (0:4). Вёбер стал самым молодым футболистом, который в матче Лиги чемпионов был самым старшим в составе, сообщает портал Opta.

В текущем сезоне австрийский защитник провёл за «Зальцбург» 18 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав три результативные передачи.

«Зальцбург» выступал в группе Е и по итогам групповой стадии вышел в Лигу Европы, заняв третье место с шестью очками. В 1/8 финала Лиги чемпионов пробились «Челси» (13) и «Милан» (10).

Завершило выступление в еврокубках загребское «Динамо», которое с четырьмя очками расположилось на последнем месте.

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