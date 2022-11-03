Президент «Фламенго»: приобрести Роналду, чтобы он подменял Педро и Габигола? Нет уж

Президент бразильского «Фламенго» Родольфо Ландим поделился рассуждениями о возможности приобретении португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Я не знаю, кто придумал слухи об этом, но они очень творческие люди. Прежде всего я хочу поинтересоваться: а кого он заменил бы в составе? Роналду бы сел на скамейку.



Из того, что я прочитал в интернете, не знаю, насколько это соответствует действительности, но ему бы пришлось заплатить € 248 млн за два года, это более € 10 млн в месяц. Это сумма, значительно превышающая всю зарплатную ведомость «Фламенго». И всё ради того, чтобы он подменял Педро и Габигола? Нет уж.



Никто не собирается делать сумасшедшие вещи. То, от чего я не отказался за время правления, – от финансовой дисциплины. У нас нет возможности сделать шаг, который не будет твёрдым», – цитирует Ландима Record.

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