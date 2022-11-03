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Карлес Пуйоль отреагировал на уход Жерара Пике из «Барселоны»

Карлес Пуйоль отреагировал на уход Жерара Пике из «Барселоны»
Жерар Пике
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Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на уход из каталонского клуба Жерара Пике, который сегодня опубликовал прощальное видео и сообщил, что матч 13-го тура Примеры с «Альмерией» станет для него последним в футболке сине-гранатовых.

«Спасибо за всё, Джери. Я шокирован. Это было очень несправедливо по отношению к тебе. Мало кто защищал цвета «Барселоны» так, как это делал ты. Я всегда могу сказать, что играл вместе с тобой, это было привилегией. Я люблю тебя, мой друг», — написал Пуйоль в одной из своих соцсетей.

Пике и Пуйоль долгое время вместе играли в центре обороны «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Барселона» искала возможность досрочно расстаться с Пике, чей контракт действует до 2024 года.

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