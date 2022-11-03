Карлес Пуйоль отреагировал на уход Жерара Пике из «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на уход из каталонского клуба Жерара Пике, который сегодня опубликовал прощальное видео и сообщил, что матч 13-го тура Примеры с «Альмерией» станет для него последним в футболке сине-гранатовых.



«Спасибо за всё, Джери. Я шокирован. Это было очень несправедливо по отношению к тебе. Мало кто защищал цвета «Барселоны» так, как это делал ты. Я всегда могу сказать, что играл вместе с тобой, это было привилегией. Я люблю тебя, мой друг», — написал Пуйоль в одной из своих соцсетей.



Пике и Пуйоль долгое время вместе играли в центре обороны «Барселоны».



Ранее сообщалось, что «Барселона» искала возможность досрочно расстаться с Пике, чей контракт действует до 2024 года.

Топ комбинаций и голевых передач 12-го тура тура Ла Лиги

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.