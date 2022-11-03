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Романо: Пике откажется от суммы, положенной ему по контракту с «Барсой» до июня 2023 года

Романо: Пике откажется от суммы, положенной ему по контракту с «Барсой» до июня 2023 года
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Журналист Фабрицио Романо сообщил детали контракта Жерара Пике с «Барселоной». Ранее 35-летний защитник объявил о завершении карьеры.

«После решения Пике его контракт с «Барселоной» прекратит действие немедленно со следующей недели. Он откажется от суммы, которая положена ему по контракту до июня 2023 года», — сообщил Романо в своих соцсетях.

По данным Capology, зарплата Пике в «Барселоне» составляет около € 28 млн в год. Испанец является воспитанником сине-гранатовых, он вернулся в клуб в 2008 году из «Манчестер Юнайтед».

Свой последний матч в карьере Пике проведёт в эту субботу, 5 ноября, с «Альмерией» в рамках испанской Примеры. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

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