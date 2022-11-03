Романо: Пике откажется от суммы, положенной ему по контракту с «Барсой» до июня 2023 года
Поделиться
Журналист Фабрицио Романо сообщил детали контракта Жерара Пике с «Барселоной». Ранее 35-летний защитник объявил о завершении карьеры.
«После решения Пике его контракт с «Барселоной» прекратит действие немедленно со следующей недели. Он откажется от суммы, которая положена ему по контракту до июня 2023 года», — сообщил Романо в своих соцсетях.
По данным Capology, зарплата Пике в «Барселоне» составляет около € 28 млн в год. Испанец является воспитанником сине-гранатовых, он вернулся в клуб в 2008 году из «Манчестер Юнайтед».
Свой последний матч в карьере Пике проведёт в эту субботу, 5 ноября, с «Альмерией» в рамках испанской Примеры. Стартовый свисток — в 23:00 мск.
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне:
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:11
-
22:10
-
21:59
-
21:59
-
21:58
-
21:47
-
21:44
-
21:39
-
21:30
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:16
-
20:14
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:51
-
19:39
Партнерский контент