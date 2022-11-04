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«Вест Хэм» одержал шестую победу подряд на групповом этапе Лиги конференций

«Вест Хэм» одержал шестую победу подряд на групповом этапе Лиги конференций
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Завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Стяуа» принимал английский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась уверенной победой гостей – 3:0.

Счёт в концовке первого тайма открыл Пабло Форнальс, ему ассистировал Бенджамин Джонсон. На 56-й минуте игрок «Стяуа» Джойским Дава Чаконте поразил собственные ворота. Спустя 11 минут Форнальс оформил дубль.

Лига конференций. Группа B. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
0 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Форнальс – 40'   0:2 Дава Чаконте – 56' (автогол)   0:3 Форнальс – 65'

В другом матче группы B «Андерлехт» на выезде переиграл датский «Силькеборг» (2:0) благодаря голам Лиора Рафаэлова и Бенито Рамана. Датчане с середины первого тайма играли вдесятером после удаления Андерса Клюнге.

Лига конференций. Группа B. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Силькеборг
Силькеборг, Дания
Окончен
0 : 2
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
0:1 Рафаэлов – 20'   0:2 Раман – 90+4'
Удаления: Клюнге – 26' / нет

«Вест Хэм» выиграл все шесть матчей в группе и вышел в следующий раунд турнира, также в плей-офф квалифицировался «Андерлехт». «Силькеборг» и «Стяуа» завершают выступление в еврокубках.

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