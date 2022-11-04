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«Я не могу злиться – мы заняли первое место». Черчесов – о поражении от «Трабзонспора»

«Я не могу злиться – мы заняли первое место». Черчесов – о поражении от «Трабзонспора»
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша Станислав Черчесов прокомментировал исход встречи шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором» (0:1).

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды. Мы хотели победить, но соперник тоже был на поле и не позволил этому случиться. Финишировали первыми в группе, завершив таким образом первый этап Лиги Европы. Мы добились успеха, вышли в весеннюю стадию еврокубков впервые за 47 лет. Так что я не могу злиться или расстраиваться из-за поражения 0:1. Конечно, мы проанализируем матч – без этого человек не может становиться лучше», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Матч в Турции завершился победой «Трабзонспора» со счётом 1:0 благодаря голу Анастасиоса Бакасетоса, забитому на седьмой минуте игры. «Ференцварош» вышел в плей-офф с первого места в группе с 10 очками. Столько же у «Монако», занявшего второе место. У «Трабзонспора» – девять очков, у «Црвены Звезды» – шесть.

Черчесову не удался последний матч года в Европе. Но наш тренер всё равно будет доволен Черчесову не удался последний матч года в Европе. Но наш тренер всё равно будет доволен

Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша»

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