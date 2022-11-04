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Соболев ― хейтерам: вообще плевать. Называйте хоть косаткой, хоть динозавром

Соболев ― хейтерам: вообще плевать. Называйте хоть косаткой, хоть динозавром
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Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался на тему шуток в его сторону.

«Конечно, в Астрахани я не ходил в дельфинарий. Последний раз был там, возможно, в Турции с ребёнком. Хотел бы поплавать с дельфинами? Не знаю, я рыбачить люблю.

Меня эти шутки вообще не задевают. Я уже говорил: когда я играл в Самаре, на мне больше всего фолили, но про это молчали. Стоило перейти в «Спартак» ― сразу начали говорить. Я никак к этим шуткам не отношусь. Есть хейтеры, иногда хочется их позлить, отсюда эта история с дельфином. Шутки «Рубина» в прошлом сезоне? Я тогда «Рубину» забил и показал всё на поле. А после пусть делают всё, что хотят.

На мне правда часто фолят. Но, опять же, мне вообще плевать. Кто-то что-то сказал — и началось. Да пожалуйста, называйте хоть косаткой, хоть дельфином, хоть динозавром. Я делаю свою работу: забиваю голы, отдаю голевые, работаю на команду», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:

«До 18 лет я был никому не нужен». Откровенное интервью с Александром Соболевым «До 18 лет я был никому не нужен». Откровенное интервью с Александром Соболевым
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