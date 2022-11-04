Соболев: мечта играть в Европе остаётся. В Англию не хочу ― лучше Италия или Германия
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.
«Будет предложение из Европы ― будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась ― 100%. Просто понимаю, что сейчас это будет тяжело сделать. Куда хочется? Сейчас чуть повзрослел ― в Англию уже не очень хочу. Лучше в Италию или Германию.
За время в «Спартаке» не слышал об интересе ко мне. Когда был в Самаре, была реальная история с «Кристал Пэлас». Не хватило матчей за сборную. Я знал, что меня хотят. Каррера оценил меня в € 20 млн? Может, завысил чуть-чуть. А может, и сильно», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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