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Экс-вратарь «Зенита» высказался о единственном чемпионстве СССР в истории клуба

Экс-вратарь «Зенита» высказался о единственном чемпионстве СССР в истории клуба
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался о единственной в истории сине-бело-голубых победе в чемпионате СССР. Напомним, клуб из Петербурга стал обладателем золотых медалей первенства в 1984 году.

«Никаких задач перед нами не ставили, разве что подняться выше четвёртого места, которое мы заняли в сезоне-1983. Откровенно говоря, мы в «Зените» поняли, что можем стать чемпионами, только когда нам осталось провести дома две игры — с «Шахтёром» и «Металлистом».

Выходили в финал Кубка СССР? Если бы мы взяли Кубок, то не выиграли бы чемпионат. 100 процентов. Посчитали бы, что решили задачу на сезон. Это сейчас задача одна и других нет, а тогда такого не было и близко. Хотя, готовясь к Кубку, думали, что всех порвём. По факту получилось, что ничего подобного. Этот турнир непредсказуем. Правильно Садырин сказал: «Проиграли Кубок — теперь надо становиться чемпионами», — приводит слова Бирюкова Sport24.

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