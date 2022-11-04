Кавазашвили — о Хайкине: не понимаю решения покинуть «Будё-Глимт». Зачем ему РПЛ?

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о решении российского голкипера Никиты Хайкина покинуть норвежский «Будё-Глимт».

«Я не понимаю решения покинуть «Будё-Глимт». Обычно люди стараются задержаться за рубежом и уехать в Европу. А тут может получиться, что он вернётся в Россию… Даже не знаю, что сказать.

Я думал, что по окончании контракта Хайкин хочет вернуться назад в Россию. Но зачем ему РПЛ, если он находится в Европе?» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сегодня, 4 ноября Хайкин объявил, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом. Никита выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и является двукратным чемпионом Норвегии в составе этой команды.