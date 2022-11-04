Матч «Краснодар» — «Кубань» установил рекорд посещаемости молодёжной лиги

Матч 17-го тура Молодёжной футбольной лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Кубань», установил рекорд посещаемости турнира. Игру посетили 4 095 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба Молодёжной футбольной лиги.

Встреча «Краснодара» и «Кубани» состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» сегодня, 4 ноября. Стартовый свисток прозвучал в 12:00. Игра завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 48-й минуте забил нападающий хозяев Александр Кокшаров.

В группе Б МФЛ «Краснодар» занимает второе место, набрав 32 очка после 17 проведённых матчей. «Кубань» находится на шестой строчке, у неё 24 балла. Лидирует «Ростов» (33 очка после 16 игр), который сегодня, 4 ноября, встречается с «Сочи».