Зайнутдинов — о позиции на поле: сам не знаю, где мне комфортнее

Защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов перечислил позиции, на которых играл в московском клубе.

«Уже и сам не знаю, где мне комфортнее находиться на поле. На любой позиции нужно время, чтобы привыкнуть, адаптироваться, усвоить все тонкости и нюансы. Буду приносить пользу команде везде, где меня видит тренер.

В ЦСКА, наверное, сыграл на всех позициях. Даже правым защитником при Гончаренко выходил. Если бы мне год назад сказали, что буду играть центральным защитником — в жизни бы не поверил! Хотя Василий Березуцкий, когда вернулся в тренерский штаб, сказал, что видит меня левым центральным защитником. Я ему говорил: «Василий Владимирович, ну вы прикалываетесь? Я никогда там не буду играть». Но видите, как жизнь повернулась. Никогда не говори никогда», — цитирует игрока пресс-служба клуба.