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Хави оценил возможности Жерара Пике стать президентом «Барселоны»

Хави оценил возможности Жерара Пике стать президентом «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможности защитника команды Жерара Пике в будущем стать президентом клуба. Ранее футболист объявил о завершении карьеры, а в прощальном видео смотрел в сторону президентской ложи на «Спотифай Камп Ноу». Также защитник неоднократно намекал, что хочет занять этот пост.

«Пике в будущем станет президентом «Барселоны»? Жерар может быть кем угодно. Из-за его способностей, из-за его лидерства, из-за личности… У него, без сомнения, много способностей», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

35-летний Пике — воспитанник «Барселоны». Вместе с командой он выиграл 28 трофеев.

Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

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