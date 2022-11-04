Женский ЦСКА обыграл «Зенит» и стал обладателем Кубка России

Женский футбольный клуб ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» в финале Кубка России 2:1. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 4 ноября.
Счёт в матче открыл московский клуб — на 36-й минуте отличилась полузащитник ЦСКА Татьяна Петрова (1:0). Нападающий Габриэль Онгене довела разрыв в счёте до двух мячей, забив в самой концовке первого тайма (2:0) красивым ударом из-за пределов штрафной. Футболистки «Зенита» смогли ответить лишь одним голом в начале второго тайма — на 47-й минуте отличилась защитник Ксения Цыбутович (2:1).
Женская команда «Зенита» стала чемпионами России в этом сезоне впервые, ЦСКА занял вторую строчку в турнирной таблице. Последний раз московский клуб выигрывал Кубок России в 2020 году. Сегодняшняя победа стала третьей для ЦСКА в истории.
- 4 ноября 2022
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