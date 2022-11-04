Денис Глушаков ответил на вопрос, сыграет ли снова в Медиалиге до конца сезона

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, примет ли он участие в матчах Медиалиги в текущем сезоне. Хозяева занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда Спартака Гогниева набрала девять очков в 15 играх.

«Медиалига? Если игры закончатся, то можно подъехать. Но пока есть основные матчи», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Гогниев заменил полузащитника Дениса Глушакова на 35-й минуте матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». После этого Денис не попал в заявку на игру с «Оренбургом» в чемпионате. Позже стало известно, что хавбек пропускает игру с оренбуржцами из-за повреждения. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.