Денис Глушаков ответил на вопрос, сыграет ли снова в Медиалиге до конца сезона
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, примет ли он участие в матчах Медиалиги в текущем сезоне. Хозяева занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда Спартака Гогниева набрала девять очков в 15 играх.
«Медиалига? Если игры закончатся, то можно подъехать. Но пока есть основные матчи», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Гогниев заменил полузащитника Дениса Глушакова на 35-й минуте матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». После этого Денис не попал в заявку на игру с «Оренбургом» в чемпионате. Позже стало известно, что хавбек пропускает игру с оренбуржцами из-за повреждения. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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