Бышовец рассказал, за счёт каких качеств Пиняев попал в расширенный состав сборной России
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Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал попадание полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
«Качества Пиняева ещё в стадии развития, но впечатляет его психика. У него нет комплекса волнения — это говорит о его перспективе. Данные качества как раз дают Карпину основание приглашать Сергея в национальную команду», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Сборная России проведёт ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана. График подготовки команды к встрече будет опубликован дополнительно.
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