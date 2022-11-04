Глушаков ответил на критику из-за участия в матче Медиалиги после разгрома от «Динамо»
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал критику своего участия в матче футбольной Медиалиги.
«Меня критиковали из-за Медиалиги? Я не видел критику. Не понимаю: иногда хочешь поиграть в футбол, потому что любишь — критикуют. Иногда кто-то не бьётся — тоже критикуют. Играешь в футбол – тоже критикуют. Что теперь делать? Я пошёл поиграл в футбол», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 35-летний Глушаков сыграл за клуб футбольной Медиалиги «Реалити» 29 октября с «Амкалом» (2:4). В российской Премьер-лиге футболист пропустил игру с «Оренбургом» (2:0) из-за травмы. В предыдущем матче с московским «Динамо» (1:6) Глушаков был заменён на 35-й минуте первого тайма.
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