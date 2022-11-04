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«Фламенго» хочет выкупить Айртона Лукаса из «Спартака»

«Фламенго» хочет выкупить Айртона Лукаса из «Спартака»
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Бразильский «Фламенго» заинтересован в подписании контракта с защитником московского «Спартака» Айртоном Лукасом, сообщает Lance.

25-летний Айртон выступает за «Фламенго» на правах аренды. В условиях договора есть пункт о возможности выкупа футболиста бразильским клубом при условии того, что он сыграет в 65% матчей. Для достижения этого показателя защитнику достаточно сыграть в трёх матчах.

Сумма выкупа составляет € 9 млн, однако «Фламенго» настроен снизить цену, предлагая около € 6 млн, но отмечается, что переговоры со «Спартаком» будут сложными для бразильцев.

Айртон сыграл в 38 матчах за «Фламенго», в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. В составе бразильского клуба защитник выиграл Кубок Либертадорес.

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