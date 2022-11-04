Защитник «Химок» Идову: общалась ли команда с Гогниевым? Я был в душе — всё пропустил

Футболист подмосковных «Химок» Брайн Идову прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Наконец приятно выиграть. С четвёртого тура не добились ни одной победы — был психологический барьер и огромный груз ответственности. Надеюсь, что победа даст позитивный и хороший импульс. Не просто же так работаем. Команда с новым вдохновением и силами понесётся вперёд. Будем дальше добиваться положительных результатов.
Общалась ли команда с Гогниевым? Он заходил, но я был в душе — всё пропустил. Как раз вышел, а он уходил. Не знаю, что он сказал, но, наверное, что-то позитивное.
Как команда ощущала себя без него? Как обычно: задача — победить. Нас хорошо подготовили к матчу. Сегодня была теория, где нам всё досконально рассказали и показали. Помощники хорошо выполнили свою работу. Не особо в этом плане ощущалось отсутствие тренера, потому что всё было грамотно разложено. Нам надо было только исполнить то, что он нам рассказал», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 4 ноября 2022
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