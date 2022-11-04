Глушаков: верю ли, что «Химки» выживут? Нас в том году всё время топили, но мы же остались

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков заявил, что верит в то, что команда сможет выправить ситуацию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Верю ли, что «Химки» выживут? Вы в том году тоже нас всё время топили, но мы же остались», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Химки» занимают 15-е, предпоследнее место в текущем чемпионате России после 16 сыгранных туров, набрав 12 очков. Подмосковная команда опережает «Торпедо», идущее последним, на шесть очков. На 14-м и 15-м местах расположились воронежский «Факел» и московский «Локомотив» соответственно. В активе этих команд также по 12 очков, но они имеют по одной игре в запасе. «Факел» сыграет с «Краснодаром» завтра, 5 ноября, «Локомотив» встретится с «Уралом» на выезде 6 ноября.