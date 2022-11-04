Глушаков: верю ли, что «Химки» выживут? Нас в том году всё время топили, но мы же остались

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков заявил, что верит в то, что команда сможет выправить ситуацию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Верю ли, что «Химки» выживут? Вы в том году тоже нас всё время топили, но мы же остались», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Химки» занимают 15-е, предпоследнее место в текущем чемпионате России после 16 сыгранных туров, набрав 12 очков. Подмосковная команда опережает «Торпедо», идущее последним, на шесть очков. На 14-м и 15-м местах расположились воронежский «Факел» и московский «Локомотив» соответственно. В активе этих команд также по 12 очков, но они имеют по одной игре в запасе. «Факел» сыграет с «Краснодаром» завтра, 5 ноября, «Локомотив» встретится с «Уралом» на выезде 6 ноября.
- 4 ноября 2022
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:02
-
20:58
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:21