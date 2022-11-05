«Удинезе» не сумел обыграть «Лечче», продлив безвыигрышную серию в Серии А до 5 матчей

В Удине (Италия) на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» состоялся матч, который открывал программу 13-го тура чемпионата Италии – «Удинезе» принимал «Лечче». Встреча завершилась ничьей – 1:1.

Счёт был открыт гостями на 33-й минуте – отличиться удалось 20-летнему итальянскому форварду «Лечче» Лоренцо Коломбо, арендованному из «Милана». На 68-й минуте встречи хозяева восстановили паритет усилиями португальского нападающего Бету, которому ассистировал Исаак Саксесс.

Экс-защитник московского ЦСКА Яка Бийол, выступающий за «Удинезе», провёл на поле весь матч, а на 45+1-й минуте словенец получил предупреждение.

Таким образом, «Удинезе», который имел 6-матчевую победную серию на старте сезона Серии А и шёл в группе лидеров, сейчас не может одержать победу уже в 5 играх кряду. Они опустились на 7-е место в турнирной таблице с 23 очками в 13 матчах, а «Лечче» (9) – на 17-м месте.